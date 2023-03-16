Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:00, 16 марта 2023Мир

Захарова оценила возможность раскола НАТО

Представитель МИД Захарова: пока рано говорить о расколе НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Drop of Light / Shutterstock / Fotodom

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила сплоченность стран НАТО и назвала устройство альянса круговой порукой. Ее слова прозвучали в эфире Радио «КП».

По ее мнению, среди стран НАТО нет единства, «но есть насилие». Сам альянс размещает свое оружие и военных в разных странах «по праву сильного» и «вопреки интересам и желанию местных жителей».

При этом о расколе альянса пока говорить рано, считает Захарова. Но уже сейчас можно наблюдать, «как многие страны пытаются противиться воле альянса, как народы этих стран объединяются и выходят на многотысячные протесты». Однако Захарова не уточнила, какие именно демонстрации имеет в виду.

Ранее Захарова предложила достать обломки американского БПЛА, упавшего в Черном море, с помощью «частной украинской компании, которая, по мнению американской пропаганды» устроила взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В США назвали предполагаемые сроки наступления ВСУ
В ВСУ объяснили трудность обороны Артемовска
Samsung ответила на обвинения в обмане пользователей смартфонов
В Москве суд заочно арестовал журналиста Илью Красильщика
Снайпер ВСУ ранил российского пограничника из винтовки
В Молдавии заявили о блокировании полицией автобусов с протестующими
Пляжная африканская страна ввела безвизовый режим для туристов из России
Глава DC Джеймс Ганн выступит режиссером фильма «Супермен. Наследие»
Стало известно об эмоциональном состоянии Романа Костомарова
Самец зебры едва не оторвал 72-летнему мужчине руку ради защиты самок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.