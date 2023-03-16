Захарова оценила возможность раскола НАТО

Представитель МИД Захарова: пока рано говорить о расколе НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила сплоченность стран НАТО и назвала устройство альянса круговой порукой. Ее слова прозвучали в эфире Радио «КП».

По ее мнению, среди стран НАТО нет единства, «но есть насилие». Сам альянс размещает свое оружие и военных в разных странах «по праву сильного» и «вопреки интересам и желанию местных жителей».

При этом о расколе альянса пока говорить рано, считает Захарова. Но уже сейчас можно наблюдать, «как многие страны пытаются противиться воле альянса, как народы этих стран объединяются и выходят на многотысячные протесты». Однако Захарова не уточнила, какие именно демонстрации имеет в виду.

Ранее Захарова предложила достать обломки американского БПЛА, упавшего в Черном море, с помощью «частной украинской компании, которая, по мнению американской пропаганды» устроила взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».