Стало известно об избиении мужчины бойцами «Айдара» за отказ купить им спиртное

Марочко заявил, что бойцы «Айдара» избили мужчину за отказ купить им спиртное

Бойцы националистического подразделения «Айдар» (признано в России экстремистским и запрещено) избили мужчину за отказ купить им спиртное. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Сообщается, что инцидент произошел в районе населенного пункта Часов Яр. Как стало известно Марочко от собственных источников, йдаровцы потребовали от местного жителя купить им алкоголь за собственные деньги. Мужчина отказался, после чего конфликт с военными перерос в драку.

«Благодаря подоспевшей подмоге из местного населения мужчину отбили у дебоширов, но один из националистов выстрелил в след убегающим и ранил проходящую мимо женщину», — заявил подполковник в отставке.

По его словам, правоохранители на инцидент никак не отреагировали.