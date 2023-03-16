Кабмин поддержал отмену двойного НДС при перепродаже авто с пробегом

«Ведомости»: кабмин поддержал идею отмены двойного НДС при перепродаже машин с пробегом

Российский кабмин поддержало внесение изменений в Налоговый кодекс, отменяющих НДС при перепродаже автодилерами машин и мотоциклов с пробегом. Об этом сказано в письме директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Игоря Бойцова. Оно было отправлено в адрес ассоциации «Российские автодилеры» 10 марта, пишут «Ведомости».

Как уточняется, проект изменений в Налоговый кодекс подготовили сенаторы Андрей Кутепов и Мурат Хапсироков. Принятие предложенной идеи «повлечет увеличение поступления НДС в федеральный бюджет», добавил Бойцов. Ожидается, что данная мера позволит обелить до половины вторичного рынка и принесет 34 миллиарда рублей налогов.

Сейчас первичный НДС закладывается в стоимость впервые продаваемой новой машины. Если покупатель является физлицом, то впоследствии при продаже этого автомобиля автодилеру НДС не платится. Если автодилер (то есть юрлицо) продает купленный подержанный автомобиль другому физлицу, то НДС платится только с дилерской наценки (около 10 процентов). Но когда он продает машину юрлицу, то НДС взимается с полной стоимости машины. Это и есть вторичное налогообложение для одного и того же автомобиля, которое предлагается отменить. При этом юрлицо может вернуть НДС лишь со своей наценки.

В результате когда дилер покупает машину с пробегом у другого юрлица, он при ее продаже затем добавляет не менее 20 процентов из-за НДС, чтобы просто получить себестоимость покупки. С учетом торговой наценки конечная цена перепродаваемого автомобиля оказывается на 20–30 процентов выше среднерыночной.

7 марта президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства поручил освободить от уплаты налога НДС внутренние и въездные туристические поездки по стране. Льгота будет действовать задним числом с 1 января 2023 года и продлится до 30 июня 2027 года.