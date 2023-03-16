Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:11, 16 марта 2023Бывший СССР

В Молдавии заявили о блокировании полицией автобусов с протестующими

Молдавская партия «Шор» заявила о блокировании полицией автобусов с протестующими

Фото: Partidul Sor

Оппозиционная молдавская партия «Шор» заявила о том, что полиция блокирует автобусы с протестующими на пути в Кишинев. Соответствующая информация появилась в четверг, 16 марта, на сайте политсилы.

По данным партии, тысячи людей не могут попасть на митинг перед парламентом, запланированный на 11:00 (12:00 по московскому времени). Уточняется, что стражи правопорядка задержали сотни автобусов и микроавтобусов с желающими принять участие в мероприятии по поводу оплаты счетов за зимние месяцы.

«Люди возмущены тем, что их право на протест нарушается. Они жалуются, что больше не справляются с высокими счетами и ценами и просят помощи у государства, а именно оплатить счета по газу, отоплению и электричеству за три зимних месяца», — говорится на сайте политсилы. Там же уточняется, что протестующие обвиняют президента Молдавии Майю Санду в том, что она «одержима властью и готова поджечь страну, лишь бы сохранить свое удобное кресло, из которого она может давать преступные указания».

12 марта в Кишиневе прошла акция «Движение за народ». Протестующие призвали правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также потребовали отставки руководства страны. На митинге звучали лозунги «Долой диктатуру», «Долой Майю Санду».

Во время протестов также произошли столкновения полиции с демонстрантами. Из-за подозрительного поведения задержали 54 человека, в том числе 21 несовершеннолетнего.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В США назвали предполагаемые сроки наступления ВСУ
В ВСУ объяснили трудность обороны Артемовска
Samsung ответила на обвинения в обмане пользователей смартфонов
В Москве суд заочно арестовал журналиста Илью Красильщика
Снайпер ВСУ ранил российского пограничника из винтовки
В Молдавии заявили о блокировании полицией автобусов с протестующими
Пляжная африканская страна ввела безвизовый режим для туристов из России
Глава DC Джеймс Ганн выступит режиссером фильма «Супермен. Наследие»
Стало известно об эмоциональном состоянии Романа Костомарова
Самец зебры едва не оторвал 72-летнему мужчине руку ради защиты самок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.