Украина получит от Канады снаряды и дополнительные танки Leopard 2

Глава Минобороны Украины: Киев получит от Канады снаряды калибра 155 мм и танки Leopard 2

Украина получит от Канады снаряды калибра 155 миллиметров и дополнительные танки Leopard 2. Об этом министр обороны республики Алексей Резников сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам, о новом пакете военной помощи Канада объявила в рамках очередного заседания контактной группы по поддержке Украины со стороны стран НАТО и их союзников. Глава ведомства уточнил, что помимо танков и снарядов Киеву передадут зенитные ракеты и учебные снаряды для танков калибра 105 миллиметров.

Ранее сообщалось, что правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны республики Ханно Певкура о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 494,3 тысячи евро, который, в частности, предполагает передачу Киеву снайперского оружия и специального снаряжения.