Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:21, 16 марта 2023Бывший СССР

Украина получит от Канады снаряды и дополнительные танки Leopard 2

Глава Минобороны Украины: Киев получит от Канады снаряды калибра 155 мм и танки Leopard 2

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Украина получит от Канады снаряды калибра 155 миллиметров и дополнительные танки Leopard 2. Об этом министр обороны республики Алексей Резников сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам, о новом пакете военной помощи Канада объявила в рамках очередного заседания контактной группы по поддержке Украины со стороны стран НАТО и их союзников. Глава ведомства уточнил, что помимо танков и снарядов Киеву передадут зенитные ракеты и учебные снаряды для танков калибра 105 миллиметров.

Ранее сообщалось, что правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны республики Ханно Певкура о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 494,3 тысячи евро, который, в частности, предполагает передачу Киеву снайперского оружия и специального снаряжения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
В Крыму сбили беспилотник
Американский банк решили продать на фоне обвала акций
Кадыров пообещал найти и наказать глумившихся над Кораном бойцов ВСУ
Блогерша показала способ мытья расчесок и была обругана в сети
Украина получит от Канады снаряды и дополнительные танки Leopard 2
Турецкая лира рекордно обвалилась
Популярная телеведущая снялась обнаженной в отпуске на Бали
Стал известен срок выпуска новых моделей «Москвича»
Американский ведущий обвинил власти США в желании развязать войну с Россией
Google «похоронила» умные очки Glass
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.