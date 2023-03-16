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14:19, 16 марта 2023Бывший СССР

На протестной акции в Кишиневе произошла потасовка

В центре Кишинева на акции протеста партии «Шор» произошли столкновения

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В центре Кишинева во время протестной акции оппозиционной партии «Шор» произошли столкновения. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Потасовку спровоцировали несколько мужчин, которые двинулись на подошедших к парламенту участников митинга, требующих от властей Молдавии оплатить населению счета за газ, электроэнергию и отопление.

Отмечается, что провокаторы прошли мимо полицейских и набросились с кулаками на стоящих в первых рядах протестующих.

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Алевтина Запольская
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