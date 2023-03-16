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13:58, 16 марта 2023Россия

Девочка-подросток умерла на уроке в российской школе искусств

NGS42: в Кемерове 15-летняя девочка умерла на уроке хореографии

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В Кемерове 15-летняя девочка-подросток умерла на уроке хореографии. Об этом сообщает издание NGS42 со ссылкой осведомленный источник в правоохранительных органах.

Трагедия в детской школе искусств произошла в среду, 15 марта. Известно, что погибшая девочка болела астмой.

На месте ЧП работают сотрудники регионального управления СК России. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Санкт-Петербурге 12-летняя школьница умерла на уроке физкультуры. Девочке стало плохо на разминке. Одноклассница погибшей рассказала, что после падения на пол девочка затряслась, цвет ее кожи менялся от бледного до синего.

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Алан Босиков
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