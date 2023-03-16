В Турции раскрыли планы США по Черному морю

Cumhuriyet: США пытаются сделать Черное море «озером НАТО»

Обозреватель Мехмет Али Гюллер из Турции раскрыл планы США по Черному морю. В колонке для издания Cumhuriyet он выразил мнение, что Вашингтон пытается сделать из Черного моря «озеро НАТО».

«Какова стратегия США? Соединенные Штаты после распада СССР пытаются превратить Черное море в "озеро НАТО". Они пытаются нарушить баланс и гармонию, которых Турция добивалась в Черном море на протяжении всей холодной войны», — написал журналист.

По словам Гюллера, чтобы осуществить этот план, Вашингтон поспособствовал вхождению в состав Североатлантического альянса Болгарии и Румынии, а также сделал Украину и Грузию партнерами объединения. «США, войдя в Черное море, хотят установить стратегическое превосходство над Россией и получить преимущество в глобальной битве за власть», — добавил автор колонки.

В пользу этого утверждения обозреватель привел недавнее заявление американских властей о том, что авиация США, несмотря на инцидент с беспилотником (БПЛА) MQ-9, продолжит свои полеты в международном воздушном пространстве, в том числе и над Черным морем.

14 марта в западных СМИ распространилось сообщение о столкновении американского БПЛА и российского истребителя над Черным морем. Позднее в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал беспилотник MQ-9 производства США. В ведомстве рассказали, что аппарат летел с выключенными транспондерами и нарушил границы района режима использования воздушного пространства около Крымского полуострова. Уточнялось, что он двигался в сторону госграницы России.