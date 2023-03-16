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20:10, 16 марта 2023Ценности

58-летняя мать блогерши примерила ее одежду и восхитила зрителей

58-летняя мать блогерши Бруклин Ягер примерила ее одежду и восхитила пользователей сети

Кадр: @agentbeetsmotel

Мать блогерши Бруклин Ягер с никнеймом @agentbeetsmotel из Флориды, США, примерила ее одежду и восхитила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте девушки, который насчитывает более 90 тысяч подписчиков.

Вначале на размещенных кадрах 58-летняя женщина появилась в свободном сером свитшоте, спортивных штанах и теплых носках. Затем она надела наряд юзерши и предстала перед камерой в черном мини-платье с длинными рукавами и П-образным вырезом, колготках в крупную сетку и высоких сапогах на каблуках. Образ дополняли массивные серьги, ожерелье и переброшенный через плечо жакет. Также родственница инфлюэнсерши уложила волосы и нанесла макияж.

Зрители оценили внешний вид героини ролика в комментариях, сделав ей комплименты. «Пожалуйста, скажи ей, что она хорошо стареет», «Она великолепна», «Очаровательная», — отметили они.

В феврале блогерша Пенелопа примерила старую одежду матери и восхитила зрителей. Девушка продемонстрировала несколько юбок, в том числе зеленую юбку-карандаш с геометрическим узором, камуфляжную и клетчатую длины миди, скомбинировав их с кроп-топом.

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Алина Гостева
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