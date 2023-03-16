Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:07, 16 марта 2023Россия

Россиянам назвали сроки хранения старых документов

«Прайм»: юрист Киктенко заявил, что справки из банка необходимо хранить три года

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Константин Киктенко в беседе с агентством «Прайм» назвал россиянам сроки хранения старых документов.

По словам Киктенко, паспорт, свидетельства о рождении, смерти, браке, ИНН, карточки медицинского и пенсионного страхования нужно «хранить вечно». Это же касается и документов на недвижимость, несмотря на то, что все данные в электронном виде есть в ЕГРН.

Кроме того, необходимо хранить справки из банка после закрытия ипотеки или другого займа. Невзирая на трехлетний срок исковой давности, вопросы могут возникнуть и через большее количество лет, заявил юрист.

Квитанции об оплате услуг ЖКХ следует хранить три года, чеки на товары — две недели, в течение которых возможен возврат. Договоры на покупку электроники стоит хранить минимум три года или до конца срока действия гарантии.

Ранее россиянам рассказали о способах мошенничества с жильем — обманщики в сфере недвижимости стали использовать в качестве методов в том числе поддельные QR-коды и фейковые объявления на сервисах поиска жилья.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Шойгу и Остин обсудили инцидент с американским БПЛА над Черным морем
Солдат ВСУ пожаловался на «снарядный голод» в Артемовске
Названы два самых популярных у россиян направления для путешествия в начале мая
Раб БДСМ-госпожи убил человека после ее просьбы
В США признали поражение из-за дипотношений Ирана и Саудовской Аравии
Около 500 тысяч человек вышли на митинг в Париже
Асад обвинил Запад в развязывании третьей мировой войны руками Зеленского
Мишустин одобрил возвращение к традициям отечественного высшего образования
Страну ЕС обвинили в торможении плана по пополнению снарядов Украины
Иммунитет от простуды защитил детей от COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.