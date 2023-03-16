Власти Финляндии удивились новому требованию Украины

Demokraatti: власти Финляндии удивились требованию Украины о передаче ей поездов Allegro

Правительство Финляндии было удивлено новым запросом Украины на передачу ей поездов Allegro, курсировавших между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Требование Киева поставило финские власти в тупик, пишет газета Demokraatti.

«Заявление Украины о желании использовать находящиеся в Финляндии скоростные поезда Allegro поразило руководство Финляндии. Однако письменный запрос, переданный делегации премьер-министра страны, является серьезным документом, государству нужно дать официальный ответ», — говорится в статье.

Ранее агентство STT сообщило, что финская железнодорожная государственная компания VR получила 14 марта запрос от «Украинских железных дорог» на передачу четырех поездов.

Этот запрос оказался «тщательно продуманным стратегическим ходом» Киева, подчеркнула Demokraatti.

«Мол, пусть финны покажут, как они умеют импровизировать!» — сказано в материале.

При этом поезда являются собственностью Финляндии лишь наполовину, так как принадлежат компании «Карельские поезда». Она была основана РЖД и финской компанией VR. Как отмечается в статье, Allegro не могут быть проданы или подарены без полного согласия собственников.

Однако остановка движения в прошлом году формально была решением Хельсинки, а нарушение Финляндией принципа охраны собственности «развяжет России руки» для национализации финской собственности на своей территории, подытожило издание.

14 марта премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что власти страны должны быть готовы к началу дискуссии о поддержке обороноспособности Украины и о возможной передаче ей истребителей McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, но никто не обещал обеспечить такие поставки. Политик предложила обсудить, как Хельсинки могут внести «более весомый вклад в поддержку Киева».