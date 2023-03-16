Россиянам назвали самые вредные и полезные продукты для здоровья зубов

Стоматолог Минко назвал лимоны и сладости самыми вредными для здоровья зубов продуктами

Лимоны, сладости и газированные напитки являются самыми вредными для здоровья зубов продуктами питания, считает стоматолог-гнатолог Вячеслав Минко. Об этом он сообщил в ходе беседы с «Лентой.ру».

Самыми вредными для зубов продуктами Минко назвал сладости и хлебобулочные изделия. Он объяснил, в хлебе содержится крахмал, который обволакивает зуб и при взаимодействии со слюной расщепляется на сахара, что в итоге приводит к разрушению эмали и возникновению кариеса.

Не менее вреден для зубов лимон, продолжил Минко. Этот кислый фрукт в сочетании с горячим чаем способен «разъесть» эмаль, существенно ухудшив ее состояние.

Конечно, полностью исключать сладкое, хлеб и цитрусовые из своего рациона не стоит. Просто ограничьте их количество, ешьте их в первой половине дня, а после еды не забывайте прополоскать рот теплой водой Вячеслав Минко стоматолог-гнатолог

Также, как отметил врач, вредна для зубов газировка, так как в ней много сахара и у нее высокая кислотность. Даже если производитель обещает «отсутствие сахара», кислота истончает эмаль, причем ее действие длится еще примерно 15 минут после употребления напитка.

На первом месте среди полезных для зубов продуктов Минко расположил те, в которых содержатся кальций, натрий, фосфор, калий и фтор. Это творог, сыр, кисломолочные продукты, которые также богаты витаминами и полезными жирами.

Творог и сыр, полезные сами по себе, очень хорошо сочетаются с твердыми овощами и фруктами, потому салат с ними, зеленью, огурцами и редисом представляет собой просто сплошную пользу для зубов Вячеслав Минко стоматолог-гнатолог

Помимо этого, по словам стоматолога, очень важно для здоровья зубов включать в рацион рыбу и морепродукты. Они содержат фосфор, йод и витамин D, который особенно необходим в холодное время года.

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