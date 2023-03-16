Шольц заявил о нужде Украины в гарантиях безопасности после окончания конфликта

Канцлер ФРГ Шольц: Украина нуждается в гарантиях безопасности после окончания конфликта

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Handelsblatt рассказал, что в настоящее время идет обсуждение вопросов о гарантиях безопасности для Украины. При этом он подчеркнул, что гарантии Киев может получить лишь после окончания конфликта на территории страны, сообщает ТАСС.

«После войны гарантии безопасности будут абсолютно необходимы, это понятно», — заявил политик.

Он добавил, что уже несколько месяцев ведутся различные дискуссии о том, какие именно гарантии могут быть предоставлены Киеву в дальнейшем. Однако, по словам Шольца, данные вопросы можно будет решать только после того, как на территории Украины прекратятся военные действия и оттуда будут выведены российские войска.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Вашингтон настроен продолжать поставлять Киеву вооружения. По его словам, в настоящее время Соединенные Штаты отказываются взаимодействовать с Россией с целью добиться мирного урегулирования на Украине.