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21:27, 16 марта 2023Россия

В Госдуме назвали польские истребители на Украине законными целями ВКС

Лидер ЛДПР Слуцкий назвал истребители МиГ-29 Польши для Украины законными целями ВКС

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал сообщения, что Польша поставит Украине несколько истребителей МиГ-29. Его слова приводит РИА Новости.

Слуцкий назвал польские истребители на Украине законными целями ВКС России и подчеркнул, что своим решением Дуда сократил срок службы самолетов. Истребителями осталось летать «не годы, а считанные месяцы», подчеркнул он. Депутат добавил, что МиГ-29 являются старыми.

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«Но есть еще один фактор: Варшава, претендующая на роль главного еврорусофоба, видно, рассчитывает, что Вашингтон и Брюссель правильно расшифруют ее политический сигнал в камуфляжном облачении и отменят свое "нет" поставкам Украине истребителей F-16. Иначе зачем полякам делать большую пиар-акцию из решения, к которому даже в Киеве скептически отнеслись», — отметил Слуцкий.

16 марта президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Киеву 4 истребителя МиГ-29 «в полностью рабочем состоянии». По его словам, это произойдет в ближайшее время. «Мы также подготавливаем и обслуживаем остальные самолеты», — подчеркнул глава государства.

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Марина Совина
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