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10:08, 16 марта 2023Силовые структуры

Капитан российской полиции задержал покусавшего его алабая

Во Владимире захотели привлечь к ответственности владельца покусавшего полицейского алабая

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Во Владимире решается вопрос о привлечении к ответственности 52-летнего владельца покусавшего полицейского алабая. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, ЧП произошло у «Патриарших садов» в городе Владимир. Экипаж ППС прибыл после сообщения местных жителей о бегающем по улице агрессивном животном. Сдаваться без боя пес не хотел и атаковал приблизившегося к нему капитана российской полиции.

В ходе схватки полицейский получил укус плеча, руки, бедра, икры, губы и носа, но все же ему удалось в ходе схватки задержать собаку без применения табельного оружия. Сотруднику понадобилась медицинская помощь.

7 марта сообщалось, что в Алуште на южном берегу Крыма на женщину напал алабай.

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Владимир Седов
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