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15:35, 16 марта 2023Ценности

Продавец Levi's показал правильный способ складывать джинсы

Продавец Levi's Тэг: чтобы аккуратно сложить джинсы, нужно штанины убрать в зону карманов

Кадр: @tag_herr

Продавец Levi's Тэг показал правильный способ складывать джинсы. Соответствующая публикация появилась на его странице в TikTok.

В начале видео сотрудник бренда показал свой шкаф с аккуратно сложенной на полках одеждой. «Итак, я работаю в Levi’s уже три года. Я думаю, что пришло мое время поделиться секретом», — сказал он и сел на кровать, чтобы продемонстрировать на камеру фирменную технику.

Так, сначала Тэг положил джинсы штанинами к себе. Затем он зажал пальцами зону промежности и перекинул через нее штанины. После этого мужчина перевернул изделие на другую сторону и оставшуюся часть штанин убрал в область, где располагаются карманы. «Вот и все. Смотрите, как красиво получилось», — заключил он.

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Зрители удивились данному методу, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «После того как вы поработаете в розничной торговле, вы будете инстинктивно складывать одежду, полотенца и прочее до конца своей жизни», «Вещи в моем шкафу завтра буду переложены», «Спасибо за это! Я планировал переложить свои штаны на этих выходных, и это именно то, что мне нужно было знать!» — высказывались они.

В январе сообщалось, что молодежь придумала способ вновь выглядеть стильно в джинсах скинни, которые вышли из моды. Представители поколения Z (люди, родившиеся в период с 1996 по 2012 год) принялись массово публиковать видео с хештегом #skinnyjeans, в которых они демонстрируют различные возможности стилизации устаревшего предмета гардероба. Так, некоторые юзеры, например, носят поверх узких джинсов оверсайз-брюки из денима аналогичной расцветки.

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Мария Винар
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