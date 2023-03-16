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16:14, 16 марта 2023Бывший СССР

Украину не впечатлили польские истребители

Спикер ВС Украины Игнат заявил, что польские МиГ-29 вряд ли изменят ситуацию на фронте

Фото: Peter Andrews / Reuters

Польские истребители МиГ-29, которые вскоре получит Киев, вряд ли изменят ситуацию на фронте, заявил спикер Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат. Его слова приводит РИА Новости.

Игнат отметил, что польский вариант МиГ-29 хоть и был модернизирован GPS-навигатором, системой связи и опознавания «свой-чужой», все равно остается устаревшей машиной.

«Особенных изменений на фронте вряд ли оно даст. Нам, чтобы получить превосходство в воздухе, нужны многоцелевые современные самолеты», — поделился он впечатлениями.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Киеву несколько истребителей МиГ-29. Это произойдет в ближайшие дни.

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Алевтина Запольская
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