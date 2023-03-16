Пьяный убийца вернулся на место преступления и поговорил с полицией

Daily Star: убийца вернулся на место преступления с бутылкой и наорал на полицейского

Убийца вернулся к месту преступления, когда там работала полиция, и поговорил с одним из офицеров. Как сообщает Daily Star, мужчина был пьян и держал в руках бутылку бренди.

25 июля 2022 года 44-летний Эдриан Эленгфорд был зарезан в своем доме в Челмсфорде. Пока полиция осматривала место преступления, к девушке-полицейскому, стоящему снаружи, подошел мужчина с бутылкой бренди в руках. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и наорал на офицера. Позже его идентифицировали как 26-летного Баффа Марека Геко.

Инцидент был записан на портативную камеру, которую полицейские носят на форме. Пьяный Геко кричал, что «знает, что здесь произошло».

Чтобы узнать, что произошло, вам нужен я. Без меня вы ничего не узнаете Бафф Марек Геко убийца Эдриана Элингфорда

Чуть позже британец заявил, что видел человека, который совершил преступление. А затем он агрессивно крикнул полицейскому: «Этот город, ***, мой».

Элингфорд спал в постели вместе со своей девушкой, когда преступник проник в дом и дважды ударил мужчину ножом из собственной кухни. В результате полученных ранений пострадавший скончался.

В ходе следствия полицейские выяснили, что Геко и девушку Элингфорда в прошлом связывали романтические отношения, которые закончились по ее инициативе. Однако Геко оказался одержим бывшей партнершей, без приглашения приходил к ней домой и на работу, присылал ей сообщения и видео.

В свете этой информации Геко арестовали по подозрению в убийстве. 14 марта 2023 года он был признан виновным, присяжные заседатели приняли решение за один день. Преступника приговорили к пожизненному заключению.

Ранее сообщалось о женатом японце, который убил любовницу и спрятал ее расчлененное тело в доме. Мужчина признался в содеянном, когда его арестовали по подозрению в убийстве.