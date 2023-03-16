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13:30, 16 марта 2023Ценности

Стилист назвал россиянам два самых неудачных для собеседования цвета костюма

Российский стилист Проявкин назвал коричневый цвет костюма неудачным для собеседования

Фото: Ruthson Zimmerman / Unsplash

Стилист Андрей Проявкин назвал россиянам два самых неудачных для собеседования цвета костюма. Соответствующий материал появился на сайте издания «Подмосковье сегодня».

Так, специалист рассказал, что люди, которые выбирают одежду розового и коричневого оттенков, реже всего получают положительный отклик от потенциального работодателя. Он объяснил, что первый цвет ассоциируется с легкомыслием, а второй — со спокойствием и стабильностью. По мнению эксперта, таким образом руководителя может испугать излишняя уверенность будущего сотрудника.

В связи с этим Проявкин посоветовал надевать на собеседование классический костюм синего или черного цвета. «Если на работе все складывается удачно и вы решили просить прибавку, то смело надевайте зеленое. Этот цвет одновременно успокаивает и символизирует удачу и деньги», — отметил собеседник издания.

В январе стилист Миранда Холдер раскрыла связь между одеждой и характером офисного сотрудника. Специалист рассказала, что широкие черные брюки носят ответственные и исполнительные люди. Чаще всего ими оказываются администратор или помощник руководителя.

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Мария Винар
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