Роскомнадзор разблокировал сервис Last.fm после удаления им запрещенной информации

Роскомнадзор разблокировал музыкальный сервис Last.fm после удаления им запрещенной информации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«16 марта Роскомнадзор снял ограничительные меры с музыкального портала Last.fm. Запрещенная информация, которая была размещена на портале, сейчас удалена», — говорится в сообщении регулятора.

В ведомстве отметили, что администрация ресурса оперативно удалила противоправный контент после введенных регулятором ограничений. «Блокировка снята, портал Last.fm и мобильные приложения вновь доступны для российских пользователей», — заявили в Роскомнадзоре.

О блокировке Last.fm на территории России стало известно 9 марта. Роскомнадзор назвал причиной введенных ограничений распространение ресурсом недостоверной информации, в том числе фейков о Вооруженных силах РФ.

Ранее Роскомнадзор заблокировал популярный фотобанк Shutterstock из-за присутствия в нем деструктивного контента. Ведомство пояснило, что доступ к ресурсу в России может быть возобновлен после удаления запрещенной информации.