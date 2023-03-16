Роскомнадзор разблокировал музыкальный сервис Last.fm
Роскомнадзор разблокировал музыкальный сервис Last.fm после удаления им запрещенной информации. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«16 марта Роскомнадзор снял ограничительные меры с музыкального портала Last.fm. Запрещенная информация, которая была размещена на портале, сейчас удалена», — говорится в сообщении регулятора.
В ведомстве отметили, что администрация ресурса оперативно удалила противоправный контент после введенных регулятором ограничений. «Блокировка снята, портал Last.fm и мобильные приложения вновь доступны для российских пользователей», — заявили в Роскомнадзоре.
О блокировке Last.fm на территории России стало известно 9 марта. Роскомнадзор назвал причиной введенных ограничений распространение ресурсом недостоверной информации, в том числе фейков о Вооруженных силах РФ.
Ранее Роскомнадзор заблокировал популярный фотобанк Shutterstock из-за присутствия в нем деструктивного контента. Ведомство пояснило, что доступ к ресурсу в России может быть возобновлен после удаления запрещенной информации.