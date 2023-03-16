Молния ударила в мужчину во время игры в гольф

Daily Mail: мужчина играл в гольф под дождем и пострадал от удара молнии

Житель австралийского штата Квинсленд пострадал от удара молнии во время игры в гольф и выжил. Об этом сообщает Daily Mail.

Молния попала в предпринимателя Дирка Котце, который играл в гольф под дождем в пригороде Брисбена. От удара игрок упал на землю. Очевидцы вызвали на место происшествия сотрудников экстренных служб.

Парамедики оказали пострадавшему помощь на месте, после чего его доставили в больницу. Состояние мужчины оценивается как критическое.

Близкий друг Котце организовал на благотворительном сайте сбор средств на лечение мужчины. Он описал пострадавшего как доброго, щедрого и гостеприимного человека. Другу удалось собрать для австралийца семь тысяч австралийских долларов (350,1 тысячи рублей). «Поскольку он не сможет в ближайшее время заниматься предпринимательской деятельностью, эти средства помогут ему покрыть затраты и поддержать его семью в это трудное время», — пояснил организатор сбора.

Согласно прогнозу погоды, шторм и сильный ветер продолжатся в регионе и в ближайшее время. Ущерб от непогоды в Квинсленде превышает несколько миллионов австралийских долларов.

Ранее сообщалось, что молния попала в мальчика, который купался на пляже в австралийском городе Шеллхарбор. Состояние мальчика оценивается как критическое, но стабильное.

