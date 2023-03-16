Аксенов заявил о работе по созданию линии обороны Крыма

Глава Крыма Аксенов заявил, что строительство линии обороны продолжается

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что строительство линии обороны полуострова продолжается, меры безопасности усилены по всем направлениям. Об этом он рассказал в в интервью «Известиям».

В данной работе принимают участие большое количество людей и техники, создание оборонительной линии ведется с использованием передового опыта, отметил Аксенов.

По его словам, руководство республики также усилило меры безопасности по всем направлениям и приняло дополнительные меры для критически важных объектов и социальной инфраструктуры. Особое внимание уделяется безопасности Крымского моста, подчеркнул глава региона.

«Конечно, надеемся, что все эти оборонительные сооружения не пригодятся, но, как говорят, береженого Бог бережет», —добавил Аксенов.

Комментируя возможное нападение с украинской стороны, глава республики напомнил, что в 2016 году в Крым уже пыталась проникнуть украинская ДРГ, но их попытки оказались тщетны.

В феврале Аксенов сообщил, что президент России Владимир Путин поддержал идею построить фортификационную линию в Крыму. «Оборонительная линия — это весь Крым, в границах. Если не пригодится [линия обороны] — и ладно, будем потом водить на экскурсии. Пусть лучше сейчас будет так», — сказал Аксенов.