Российской отшельнице предложили эвакуироваться из тайги

Сибирской отшельнице Лыковой предложили эвакуироваться из тайги в связи с пуском ракеты

Сибирской отшельнице Агафье Лыковой, которая проживает на территории российского заповедника «Хакасский», предложили на время эвакуироваться в связи с запуском ракеты с космодрома «Байконур». Об этом сообщается на сайте заповедника.

Накануне сотрудники «Хакасского» вместе с представителями ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» совершили облет территории участка «Заимка Лыковых».

Работники заповедника напомнили, что через горно-таежный участок «Заимка Лыковых» проходит траектория падения ступеней ракет, запускаемых с «Байконура». «Каждый раз перед запуском и после проводятся облеты местности. Главной целью этого полета стало оповещение о предстоящем запуске ракеты постоянно проживающей там Агафьи Лыковой и предложение ей эвакуироваться на это время», — отметили представители заповедника.

Лыкову навещают регулярно. В это время есть возможность пообщаться с отшельницей, отдать ей письма, посылки и подарки. Кроме того, сотрудники «Хакасского» и участники полета стараются максимально помочь женщине по хозяйству.

В июне 2022 года в Кремле допустили, что президент России Владимир Путин может приехать к отшельнице в тайгу.

Агафья Лыкова — последняя из семьи старообрядцев-беспоповцев, ушедших в тайгу в тридцатых годах прошлого века. Несколько десятилетий семья скрывалась в лесу, пока в 1978 году на заимку не наткнулась группа геологов, тогда о семье отшельников написали в газетах. После обнаружения заимки члены семьи Лыковых жили недолго — предполагается, что их иммунитет не выдержал контакта с бактериями и вирусами с «большой земли». В живых осталась лишь Агафья Лыкова. Ее регулярно навещают представители власти, ученые, врачи, туристы и богомольцы.

