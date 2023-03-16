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19:37, 16 марта 2023Наука и техника

Около экватора Марса нашли остатки реликтового ледника

Институт SETI: у экватора в восточной части Марса выявили остатки реликтового ледника

Фото: NASA MRO HiRISE and CRISM false color composite / Lee et al. 2023

Команда международных ученых из Института SETI, Института Марса и Университета Мэриленда нашла около экватора Марса остатки реликтового ледника. Результаты исследования были озвучены на 54-й Лунной и планетной научной конференции (LPSC), а краткий обзор представлен на портале Phys.org.

Фрагменты древнего льда были выявлены в самой восточной части, называемой Лабиринт Ночи, координаты которого составляют 7 градусов 33 минуты южной широты, 93 градуса 14 минут западной долготы.

Ледник не единственное отложение светлого оттенка в регионе — он также широко известен структурами из сульфатных солей светлого цвета. Однако на этом участке присутствуют другие признаки льда: трещины и полосы. Длина ледника оценивается в шесть километров, ширина — до четырех километров, а высота от 1,3 до 1,7 километра.

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Вблизи региона также были найдены материалы вулканического происхождения. Предполагается, что сульфатные соли могли сформироваться в результате химической реакции вулканического пепла, пемзы и горячих лавовых частиц со льдом. Со временем, когда эрозия уничтожила вулканические породы, появился слой сульфатов, отражающий лед.

Совокупность факторов говорит о том, что отложения должны быть достаточно молодыми по геологическим меркам, вероятно, амазонийского периода, который начался два-три миллиарда лет назад и продолжается до сих пор. Открытие показывает, что вода на Марсе могла быть не так давно, как считалось ранее. Это также важно для понимания прошлой и будущей обитаемости планеты.

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Елена Апазиди
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