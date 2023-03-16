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02:47, 16 марта 2023Экономика

В России захотели повысить пошлины на иностранную мебель

«Известия»: российские пошлины на иностранную мебель захотели повысить до 50%

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В России захотели повысить пошлины на иностранную деревянную и мягкую мебель, а также матрасы с 8-12,5 до 50 процентов. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что новый размер сбора будет применяться к производителям из недружественных стран. Гендиректор АМДПР Тимур Иртуганов рассказал, что разработкой занимаются Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития.

«Сейчас сложилась достаточно парадоксальная ситуация: для нас закрыты рынки недружественных стран, в то же время европейские производители достаточно вольготно чувствуют себя на российском внутреннем рынке и поставляют нам свою мебель», — отметил он.

По мнению гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, с учетом высокой пошлины цены на европейскую мебель вырастут примерно на 60 процентов.

Ранее сообщалось, что санкции резко снизили экспорт российской мебели в Европу — по итогам 2022 года он упал на 39 процентов, до 29,5 миллиарда рублей.

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Юлия Мискевич
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