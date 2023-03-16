Польша передаст Украине партию советских вагонов метро

Польша передаст Киеву партию вагонов советского производства из варшавского метро

Польша подарит Киеву партию вагонов из варшавского метро. Об этом сообщает Telegram-канал украинского «Пятого канала».

Отмечается, что Польша передаст властям украинской столицы партию вагонов, произведенных в Советском Союзе в 1970-1980-х годах. Их стоимость оценивается в 40 миллионов злотых (порядка 9 миллионов долларов).

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что в ближайшие несколько дней Варшава передаст Киеву несколько истребителей МиГ-29. Он отметил, что самолеты будут переданы украинской стороне полностью в рабочем состоянии.