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20:27, 16 марта 2023Бывший СССР

Польша передаст Украине партию советских вагонов метро

Польша передаст Киеву партию вагонов советского производства из варшавского метро

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Польша подарит Киеву партию вагонов из варшавского метро. Об этом сообщает Telegram-канал украинского «Пятого канала».

Отмечается, что Польша передаст властям украинской столицы партию вагонов, произведенных в Советском Союзе в 1970-1980-х годах. Их стоимость оценивается в 40 миллионов злотых (порядка 9 миллионов долларов).

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что в ближайшие несколько дней Варшава передаст Киеву несколько истребителей МиГ-29. Он отметил, что самолеты будут переданы украинской стороне полностью в рабочем состоянии.

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Георгий Нестеров
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