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16:24, 16 марта 2023Экономика

ЕС приготовился усилить давление на семьи российских бизнесменов

Bloomberg: ЕС готовится усилить давление на членов семей бизнесменов из России
СюжетСанкции против России:

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Европейский союз (ЕС) приготовился усилить давление на членов семей российских бизнесменов, которые находятся под санкциями. Как узнало Bloomberg, страны блока готовят для этого более четкую правовую базу.

Источники агентства сообщили, что соответствующий закон будет представлен в ближайшее время. Расширенные критерии были предложены Эстонией и другими странами из-за опасений, что находящиеся под санкциями лица могут переводить деньги и активы в обход введенных санкций.

В общей сложности ЕС принял 10 пакетов санкций, внеся в черные списки более 1500 лиц и организаций.

Ранее в марте глава евродипломатии Жозеп Боррель говорил, что у Евросоюза почти не осталось опций новых санкций против России, все санкционные инструменты уже исчерпаны. Он добавил, что теперь Брюссель нацелен на решение насущных проблем, связанных с поддержкой Украины, например на недостаток боеприпасов.

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Платон Щукин
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