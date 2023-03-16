Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:11, 16 марта 2023Мир

Захарова высказалась о предложении Украины переименовать Россию в Московию

МИД: Киев хочет переименовать РФ в Московию, чтобы отвлечь внимание от внутренней политики

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась об идее Украины переименовать Россию в Московию. Она считает, что подобным образом Киев хочет отвлечь внимание украинцев от провальной внутренней политики, пишет РИА Новости.

«Начатая волна переименования всего, что связано с нашей общей великой историей доходит до полного безумия: в Киеве всерьез задумали рассмотреть вопрос переименование России в Московию. Вы это видели? Нет, это не шутка, это не какая-то удачная пародия или элемент сарказма, нет, это предложение, как они это называют», — отметила дипломат.

По ее словам, подобные идеи производят впечатление отсутствия более насущных задач у украинского руководства. Представитель российского МИД также отметила, что за такими предложениями кроются намного более глубокие проблемы, а именно отсутствие истинной самоидентификации.

Захарова предположила, что следующим шагом Киева будет переименование Украины в Подмосковию. «Я не знаю, до чего еще они додумаются, но это было бы действительно смешно, можно было бы либо смеяться, либо глумиться, кому как больше нравится, но это ведь реальное отражение этой самой философии, которая с западной подачи вызревала десятилетия», — заключила она.

11 марта стало известно, что Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю «тщательно проработать» вопрос переименования России в Московию. В феврале соответствующая инициатива, опубликованная на сайте Зеленского, получила необходимое число подписей — 25 тысяч.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Севастополе сообщили об обнаружении упавшего в Черное море беспилотника США
Сотни пассажиров застряли в азиатском аэропорту из-за компьютерного сбоя
В России украинского военного посадили на 20 лет за убийство людей из огнемета
Врач назвал неожиданный продукт для профилактики дефицита железа
Французские депутаты потребовали отставки премьер-министра
Концерн Rheinmetall заявил о рекордной выручке из-за конфликта на Украине
Власти Франции примут закон о повышении пенсионного возраста в обход парламента
Израиль объяснил ограничения в помощи Украине договоренностью с Россией по Сирии
Посылку с двумя килограммами мефедрона нашли в постамате на Сахалине
ФИФА встала на сторону «Зенита» в споре со шведским клубом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.