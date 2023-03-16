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10:47, 16 марта 2023Наука и техника

OneWeb оставила попытки вернуть свои спутники с Байконура

Глава OneWeb Нил Мастерсон: компания оставила попытки вернуть свои спутники с Байконура

Фото: Hugh Hastings / Getty Images

OneWeb практически оставила попытки вернуть свое оборудование с космодрома Байконур. Об этом сообщил исполнительный директор компании Нил Мастерсон. Его заявление передает Reuters.

Речь идет, в частности, о 36 спутниках общей стоимостью около 50 миллионов долларов. «Я не трачу время на мысли об этом. Мы полностью переключились на другие задачи. Их возвращение имело бы ценность, но могу сказать, что в обозримом будущем я их назад не получу», — сказал руководитель.

По его оценке, возвращения космических аппаратов можно добиться в будущем путем межправительственных переговоров. Глава компании назвал несущественной проблемой то обстоятельство, что Россия может получить доступ к технологиям, которые используются в космических аппаратах OneWeb.

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Ранее SpaceNews отмечало, что запущенные в марте американской компанией SpaceX еще 40 спутников OneWeb довели общее число находящихся на околоземной орбите соответствующих аппаратов до 582 из 588 необходимых для обеспечения глобального покрытия.

В августе 2022 года издание сообщило, что компании Airbus и OneWeb купят электрические ракетные двигатели у американского стартапа Astra, хотя ранее аналогичные силовые агрегаты они приобретали у российской компании «Факел».

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Иван Потапов
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