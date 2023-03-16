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10:34, 16 марта 2023Забота о себе

Перечислены портящие людей профессии

Пользователи Reddit сочли, что работа биржевым маклером портит людей

Фото: Andrea Comas / Reuters

Пользователи Reddit назвали профессии, привлекающие худших людей и портящие их еще сильнее со временем. Соответствующие занятия они перечислили в разделе AskReddit.

Многие профессии, названные комментаторами, связаны с финансами, финансовыми пирамидами и попытками вовлечь в них других людей.

Биржевые маклеры. У меня есть такие друзья. Я их люблю, но они просто занимаются ерундой

LawnGuyLand94пользователь Reddit

Управляющие менеджеры сетевого маркетинга

PhilemonVпользователь Reddit

Среди ответов есть комментарий, вероятно, связанный с громким делом против продюсера Харви Вайнштейна, отбывающего 23-летний тюремный срок за сексуальные преступления.

Кажется, голливудские продюсеры. Снова, снова и снова

JGCitiesпользователь Reddit
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Одна из комментаторов указала на людей, обладающих, казалось бы, небольшой властью, однако часто оказывавшихся в тюрьме. В таком учреждении работала и ее мать.

Осужденные за сексуальные преступления против детей люди часто работали водителями фургонов с мороженым, одевались в Санта-Клаусов в торговых центрах

loket87779пользователь Reddit

Ранее россияне назвали самые утомляющие профессии. Чаще всего с хронической усталостью, показал опрос, сталкиваются маркетологи, рекламщики и специалисты в области PR.

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Александра Лисица
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