Перечислены портящие людей профессии

Пользователи Reddit сочли, что работа биржевым маклером портит людей

Пользователи Reddit назвали профессии, привлекающие худших людей и портящие их еще сильнее со временем. Соответствующие занятия они перечислили в разделе AskReddit.

Многие профессии, названные комментаторами, связаны с финансами, финансовыми пирамидами и попытками вовлечь в них других людей.

Биржевые маклеры. У меня есть такие друзья. Я их люблю, но они просто занимаются ерундой LawnGuyLand94 пользователь Reddit

Управляющие менеджеры сетевого маркетинга PhilemonV пользователь Reddit

Среди ответов есть комментарий, вероятно, связанный с громким делом против продюсера Харви Вайнштейна, отбывающего 23-летний тюремный срок за сексуальные преступления.

Кажется, голливудские продюсеры. Снова, снова и снова JGCities пользователь Reddit

Одна из комментаторов указала на людей, обладающих, казалось бы, небольшой властью, однако часто оказывавшихся в тюрьме. В таком учреждении работала и ее мать.

Осужденные за сексуальные преступления против детей люди часто работали водителями фургонов с мороженым, одевались в Санта-Клаусов в торговых центрах loket87779 пользователь Reddit

Ранее россияне назвали самые утомляющие профессии. Чаще всего с хронической усталостью, показал опрос, сталкиваются маркетологи, рекламщики и специалисты в области PR.