Перечислены портящие людей профессии
Пользователи Reddit назвали профессии, привлекающие худших людей и портящие их еще сильнее со временем. Соответствующие занятия они перечислили в разделе AskReddit.
Многие профессии, названные комментаторами, связаны с финансами, финансовыми пирамидами и попытками вовлечь в них других людей.
Биржевые маклеры. У меня есть такие друзья. Я их люблю, но они просто занимаются ерундой
Управляющие менеджеры сетевого маркетинга
Среди ответов есть комментарий, вероятно, связанный с громким делом против продюсера Харви Вайнштейна, отбывающего 23-летний тюремный срок за сексуальные преступления.
Кажется, голливудские продюсеры. Снова, снова и снова
Одна из комментаторов указала на людей, обладающих, казалось бы, небольшой властью, однако часто оказывавшихся в тюрьме. В таком учреждении работала и ее мать.
Осужденные за сексуальные преступления против детей люди часто работали водителями фургонов с мороженым, одевались в Санта-Клаусов в торговых центрах
Ранее россияне назвали самые утомляющие профессии. Чаще всего с хронической усталостью, показал опрос, сталкиваются маркетологи, рекламщики и специалисты в области PR.