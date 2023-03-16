Блогерша показала способ мытья расчесок и была обругана в сети

Блогершу Жак обругали в сети за совет мыть расчески раз в две недели

Эксперт по уборке Николь Жак из Орегона, США, показала способ мытья расчесок и подверглась критике в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Блогерша заявила, что очищать данные инструменты от грязи необходимо один раз в две недели. Так, в первую очередь она посоветовала снять с расчесок все скопившиеся волосы и положить их в емкость с теплой водой. «Добавьте шампунь или пищевую соду и оставьте на 20 минут», — сказала она и продемонстрировала весь процесс на камеру.

Подписчики возмутились данным роликом и обругали Жак в комментариях под роликом. «Вообще расчески надо мыть каждый день или хотя бы раз в неделю!», «Очень люблю твои советы, но смотря на накопленные колтуны на расческах, мне кажется, что проще их выкинуть и купить новые», «Свои волосы надо снимать с расчески после каждого использования. Иначе смотрится это отвратительно», «Две недели? Это слишком много!» — высказывались они.

В феврале парикмахеры Фабио Скалиа и Дарриус Пис назвали виды расчесок, которые приводят к облысению. В первую очередь специалисты призвали отказаться от щеток с длинной кабаньей щетиной, которые предположительно предназначены для тонких и мягких прядей.