ФСБ раскрыла причину взрыва на территории погрануправления в Ростове-на-Дону

ЦОС ФСБ: возгорание ГСМ стало причиной взрыва в погрануправлении в Ростовской области

Возгорание горюче-смазочных материалов (ГСМ) в гаражном боксе на территории погрануправления в Ростовской области стало причиной взрыва. Об этом в четверг, 16 марта, со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным силовиков, взрыв в ремонтной мастерской произошел в 12:20, из-за чего частично разрушилось здание. В результате ЧП пострадали три человека. Один из них — 36-летний сотрудник воинской части. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии. У него закрытая черепно-мозговая травма, открытый перелом правой голени и ожоги второй и третьей степени.

Площадь пожара составила 880 квадратных метров. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что в тушении огня в здании принимали участие 14 единиц техники и 63 пожарных.

Около 15:00 экстренные службы заявили о ликвидации открытого горения в здании погрануправления ФСБ.