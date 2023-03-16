Эксперты вспомнили обстоятельства референдума о воссоединении Крыма с Россией

Эксперты вспомнили проведение референдума о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией

В девятую годовщину референдума о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией ассоциация Независимого общественного мониторинга (НОМ) провела круглый стол, в ходе которого наблюдатели и участники «Крымской весны» напомнили о событиях, предшествовавших референдуму, обсудили сложности организации и подчеркнули значение для жителей.

Член СПЧ, председатель НОМ Александр Брод наблюдал за ходом референдума 16 марта в Симферополе и в Бахчисарайском районе. Высокий патриотический подъем, длинные очереди желающих проголосовать и всеобщее ликование после оглашения предварительных результатов — этим запомнился ему день, когда жители Крыма и Севастополя сделали добровольный выбор быть вместе с Россией. «Несмотря на убедительные итоги референдума, некоторые так называемые эксперты до сих пор пытаются утверждать, что голосование проходило под сильнейшим давлением. Эти слова не имеют правовой основы и являются политической спекуляцией. Для жителей Крыма и Севастополя референдум — долгожданный праздник», — рассказал о том, что наблюдал лично, председатель НОМ.

Как подчеркнул Александр Брод, активность гражданского общества тогда позволила обеспечить общественный контроль в ходе проведения референдумов, который с годами укреплялся. Можно сказать, что исторический референдум 2014 года стал в определенном смысле важным опытом и для нас, кто участвовал в наблюдении тогда и сейчас — на референдумах о присоединении новых четырех субъектов к России в сентябре 2022, отметил эксперт.

Референдум о вхождении Крыма в состав России — давно назревшее и естественное событие. «Русская весна» имела серьезные исторические предпосылки: дискриминация русскоязычного населения украинскими властями, проявления нацизма, беззаконие и госпереворот в 2014 году в Киеве, на который США потратили несколько миллиардов долларов. Об этом подробнее рассказал политолог, эксперт НОМ Сергей Юхин. «Очень много беззакония творилось по отношению к русскоязычному населению Украины: запрещался русский язык и русская литература, ежедневно люди сталкивались с неприязненным и враждебным отношением. Реальностью стал нацизм. Последней точкой невозврата стал незаконный кровавый переворот в Киеве и последующее безвластие на Украине», — напомнил о главных исторических предпосылках референдума политолог.

Директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты России Максим Григорьев рассказал, что на основе уникальных свидетельств участников-инициаторов «Крымской весны», а также официальных документов органов власти, заявлений партий, общественных организаций и других источников была создана книга «Крым: история возращения» в соавторстве с членом Совета Федерации Ольгой Ковитиди. «Очень важно, что именно тогда мы увидели, как Запад будет противодействовать России, организовывать военные действия и информационные кампании в дальнейшем», — подчеркнул Григорьев.

Как вспоминает день референдума член Общественной палаты РФ (от города Севастополя) Наталья Кирюхина, на всех 192 избирательных участках в городе присутствовали по три наблюдателя от гражданского общества, которые выезжали и на надомное голосование. Вместе с тем доступ к освещению событий был открыт для большого числа зарубежных журналистов: аккредитацию получили 135 наблюдателей из 23 стран мира (Латвии, Бельгии, Польши, США, Монголии, Франции и других государств). «На протяжении всего дня в Севастополе был праздник: плакали все. Сымитировать это невозможно. Это наша огромная победа, построенная на согласии и единстве», — подчеркнула Наталья Кирюхина.

Член Общественной палаты Республики Крым Ирина Мульд в то время работала на крымском телевидении. «Для журналистов всего мира за несколько часов был организован единый информационный центр на базе ГТРК «Крым». Иностранцы приходили и спрашивали: «А где сфотографировать танки?». Надеялись запечатлеть пустые улицы городов, людей, сидящих по домам. В это время огромное число людей выходили в центры населенных пунктов, радость и ликование не скрывались», — поделилась воспоминания Ирина Мульд.

На украинском телевидении проводилась масштабная кампания по дискредитации крымского референдума. По словам телеведущего, участника событий «Крымской весны» Сергея Веселовского, на украинском телевидении «не было ни слова правды», а «западное сообщество было лишено возможности знать настоящую историю». «С 1 марта мы запустили проект «Крымский фронт», где встречались с огромным количеством разных людей (среди них даже были участники националистических организаций, которые давали признательные показания). Мы пробили информационную блокаду и говорили правду о том, что происходит в этот день в Крыму и как к референдуму относятся местные жители», — рассказал С. Веселовский.