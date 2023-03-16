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15:59, 16 марта 2023Россия

Россиянин сбил двух школьников на пешеходном переходе и скрылся

В Кировском районе Новосибирска мужчина сбил двух школьников на переходе и скрылся

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Кировском районе Новосибирска мужчина сбил двух школьников на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает региональный портал Ngs.ru.

По предварительным сведениям, все произошло на улице Прокопьевская. Российских подростков с травмами доставили в больницу. Сотрудники полиции начали искать водителя-нарушителя.

О состоянии пострадавших школьников данных не поступало.

15 февраля сообщалось, что на Васильевском острове в Санкт-Петербурге КамАЗ сбил второклассника. После происшествия врачи диагностировали у мальчика ушиб левой голени и сотрясение.

До этого в Вологодской области снегоуборочный КамАЗ переехал двух женщин на тротуаре. У одной пострадавшей россиянки диагностировали переломы ног, у другой — ребер.

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Анна Щербакова
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