Россиянин сбил двух школьников на пешеходном переходе и скрылся

В Кировском районе Новосибирска мужчина сбил двух школьников на переходе и скрылся

В Кировском районе Новосибирска мужчина сбил двух школьников на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает региональный портал Ngs.ru.

По предварительным сведениям, все произошло на улице Прокопьевская. Российских подростков с травмами доставили в больницу. Сотрудники полиции начали искать водителя-нарушителя.

О состоянии пострадавших школьников данных не поступало.

15 февраля сообщалось, что на Васильевском острове в Санкт-Петербурге КамАЗ сбил второклассника. После происшествия врачи диагностировали у мальчика ушиб левой голени и сотрясение.

До этого в Вологодской области снегоуборочный КамАЗ переехал двух женщин на тротуаре. У одной пострадавшей россиянки диагностировали переломы ног, у другой — ребер.