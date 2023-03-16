Россиянин украл 188 плиток шоколада из супермаркета и отдал их детям

В Красноярске мужчина вынес из супермаркета 188 плиток шоколада и отдал их детям

В Красноярске задержали 34-летнего местного жителя, который вместе с соучастником украл 188 плиток шоколада. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

Уголовное дело по статье о краже было возбуждено после обращения в полицию представителя одного из городских супермаркетов. Там в декабре 2022 года при инвентаризации недосчитали сладостей на 14 тысяч рублей. По камерам видеонаблюдения было установлено, что к похищению причастны двое мужчин. Они сложили шоколад со стойки в сумку и покинули магазин, добычу поделили пополам.

Одного из фигурантов удалось задержать. Во время следствия он признал вину и рассказал, что шоколад отдал своим детям. Он также возместил половину ущерба магазину. Местонахождение второго участника устанавливается.

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