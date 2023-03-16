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13:50, 16 марта 2023Ценности

Wildberries перестал начислять штрафы сотрудникам

Wildberries перестал начислять штрафы сотрудникам до доработки контроля подмены товаров

Фото: Сергей Петров / Globallookpress.com

Руководство маркептлейса Wildberries перестало начислять штрафы сотрудникам. Об этом сообщает РБК.

Компания собирается доработать систему контроля за случаями подмены товаров. «Wildberries улучшил сервис арбитража по оспариванию начислений за подмену товаров и приостанавливает новые начисления до доработки новой системы контроля подмен», — рассказали в пресс-службе маркетплейса.

При этом там отметили, что улучшат систему обратной связи с сотрудниками и партнерами для решения проблемных ситуаций. По их словам, скорость обработки жалоб увеличится в несколько раз.

Ранее стало известно, что Wildberries начал возвращать сотрудникам списанные из-за штрафов деньги после совещания в Госдуме. О получении средств рассказали владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в нескольких городах. Они указали, что ретейлер возвращает списанные суммы в полном размере, однако сотрудники считают, что таким образом компания пытается погасить забастовку.

14 марта часть сотрудников ПВЗ Wildberries решила устроить забастовку. Причиной стала новая политика Wildberries: теперь, согласно оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены. В Wildberries отрицали все обвинения и заявляли, что сообщения о бунте преувеличены.

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Мария Винар
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