Дети нашли возле школы в Чечне десяток убитых собак

Mash Gor: в Чечне дети нашли на свалке у школы в поселке Калинина десяток убитых собак

В Чечне дети нашли на стихийной свалке возле школы десяток убитых собак. Видео с мертвыми животными опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

На кадрах среди строительного мусора и веток видны слегка присыпанные землей туши собак. Судя по записи, трупы еще не вступили в активную стадию разложения. Большая часть животных, которых удается разглядеть на видео, дворняги.

По информации канала, захоронению в поселке Калинина под Грозным не больше недели. После того как дети нашли собак и позвали взрослых, место осмотрели общественники. Они пришли к выводу, что все животные имеют признаки насильственной смерти. Предположительно, убитых может быть больше. Поиском виновника занимается прокуратура, пишут авторы поста.

Похожий случай произошел в июне 2022 года в московском районе Тушино. Местные жители обнаружили в пруду парка Братцево десятки мертвых кошек и собак. На снятых ими кадрах видна поверхность водоема с мертвыми животными разной степени разложения. По словам женщины, сделавшей находку, в воде есть как скелеты, так и более свежие трупы.