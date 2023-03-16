Бывший советник Кучмы заявил о революционной ситуации на Украине

Экс-советник Кучмы Соскин: ситуация на Украине находится на грани революционного взрыва

Ситуация на Украине находится на грани революционного взрыва из-за действий президента Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-советник бывшего президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.

«Политическая система на Украине разгромлена, поскольку Верховный совет как высший законодательный орган гласно не функционирует. (...) Произошла узурпация власти верхушкой, власть у народа отобрана. Судебная ветвь и Конституционный суд разгромлены», — пояснил он.

По его словам, ситуация на Украине становится неуправляемой и никто не может сказать, как она будет развиваться. Соскин отметил, что коллапс уже наблюдается в экономике: страна фактически стала банкротом, ей грозит дефолт, она лишилась 60 процентов хозяйственного комплекса, а валютно-финансовая система уничтожена. Он также указал, что социальная структура украинского общества разорвана из-за эмиграции более 10 миллионов граждан из республики.

Ранее Олег Соскин заявил, что Зеленскому может грозить физическая расправа при окружении группировки Вооруженных сил Украины в Артемовске (украинское название — Бахмут). По словам украинского политического деятеля, ситуация, которая сложилась в городе, является критической из-за задержки Западом поставок вооружения и постепенного сжимания кольца вокруг населенного пункта российскими силами.