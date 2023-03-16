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17:22, 16 марта 2023Спорт

ФИФА встала на сторону «Зенита» в споре со шведским клубом

ФИФА встала на сторону «Зенита» в споре со шведским «Юргорденом»
Александр Васютин

Александр Васютин. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Палата по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА) удовлетворила иск «Зенита» к шведскому «Юргордену» по поводу аренды вратаря Александра Васютина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Петербургский клуб требовал у шведов 400 тысяч евро, которые были прописаны в соглашении, однако «Юргорден» отказывался платить. В споре команд ФИФА встала на сторону россиян.

Палата по разрешению споров организации обязала шведский клуб в течение 45 дней погасить задолженность перед «Зенитом», а также выплатить штраф ФИФА. Если «Юргорден» не выполнит эти условия, команде запретят вести трансферную деятельность в течение ближайших двух «окон».

28-летний Васютин — воспитанник «Зенита». За «Юргорден» футболист провел 12 матчей в чемпионате Швеции. В нынешнем сезоне вратарь не играл за «Зенит» в Российской премьер-лиге (РПЛ), но провел один матч в Кубке России.

Алексей Гусев
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