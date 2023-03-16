Пятилетний мальчик три месяца прожил с металлической пружинкой в легких

В Парагвае у пятилетнего ребенка после трех месяцев кашля обнаружили пружину в легких

У пятилетнего мальчика в Парагвае извлекли из легких металлическую пружинку. Как сообщает Daily Mirror, ребенок прожил с посторонним предметом в организме целых три месяца.

Родители привели пятилетнего сына в больницу после нескольких месяцев непрекращающегося кашля, который появился еще в декабре 2022 года. Когда врачи начали искать причину недомогания, они с удивлением обнаружили на рентгеновском снимке металлический предмет в левом легком ребенка.

Мальчику назначили срочную операцию и 8 марта 2023 года успешно извлекли из его тела металлическую пружину. Хирург Карлос Мориниго сообщил, что процедуру осложняло то, что пружинка долго пробыла в организме. За три месяца дыхательным путям ребенка был нанесен существенный вред.

Однако доктора считают, что по мере взросления легкие регенерируют и начнут работать в полную силу. Госпиталь опубликовал снимки с операции мальчика в социальных сетях, чтобы напомнить родителям, что любое недомогание, которое длится дольше обычного, — повод обратиться к врачу.

Вероятнее всего, причиной произошедшего стало то, что ребенка на какое-то время предоставили самому себе, он нашел пружинку от ручки или от игрушки и засунул ее себе в нос. Оттуда она по дыхательным путям опустилась в легкие.

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