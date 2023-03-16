Мужчина решил ткнуть тигра палкой из любопытства и вскоре умер

35-летний житель Индии ткнул тигра палкой, получил удар лапой по горлу и вскоре умер

Житель Индии решил ткнуть тигра палкой из любопытства и получил ранения, от которых вскоре умер в больнице. Об этом сообщает The Times of India.

Дикая кошка появилась около деревни в штате Мадхья-Прадеш 9 марта. Зверь был быстро обнаружен местными жителями. Они попытались окружить его, вооружившись палками. Тигр атаковал одного из мужчин и сбежал. Он прошел около 10 километров и затаился на небольшом поле.

Вскоре хищника нагнали несколько мужчин, преследовавшие его несколько часов. Один из них, 35-летний Сантош, приблизился к дикой кошке, отдыхавшей в траве, и ткнул ее палкой в хвост. Индиец заявил, что «хочет проверить, как тигр отреагирует». Зверь вскочил и нанес Сантошу удар лапой по горлу.

Товарищи сразу же отвезли мужчину в больницу, где ему была оказана срочная помощь. Индиец находился в сознании и даже заявил друзьям, что чувствует себя хорошо, и что тигр напал на него, потому что «полиция гнала его с другого конца поля».

Однако через некоторое время состояние Сантоша резко ухудшилось, и он вскоре скончался. Представители Департамента лесного хозяйства заявили, что семье погибшего будет выплачена компенсация в размере 800 тысяч рупий (около 730 тысяч рублей).

Тигру удалось скрыться в лесу. Позже егеря обнаружили его следы, которые указывали на то, что он движется в сторону Заповедника Явал, откуда, судя по всему, и появился. Местным жителям рекомендовали не заходить в лес, пока ситуация с местонахождением зверя полностью не прояснится.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр растерзал 18-летнего внука и его 75-летнего деда в течение суток. Пожилой мужчина приехал на похороны погибшего внука.