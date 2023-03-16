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17:09, 16 марта 2023Моя страна

Тигрица из Пензенского зоопарка поиграла с пакетами и попала на видео

Тигрица Злата из Пензенского зоопарка поиграла с пакетами и попала на видео

Тигрица Злата из Пензенского зоопарка поиграла с пакетами и попала на видео. Ролик опубликован в сообществе зоопарка во «ВКонтакте».

На записи видно, что в вольере у Златы два бумажных пакета. Сначала она изучила и обнюхала их, а затем по очереди отнесла в свое жилище. После этого тигрица решила полежать.

В зоопарке отметили, что помимо пакетов в вольере Златы были еще и вкусности в виде мяса, но она их «потеряла».

Ранее сообщалось, что медведицы Шкода и Забава из Челябинского зоопарка добыли угощение у снеговика. Снеговик был украшен бусами из перепелиных яиц, в руках у него был букет из павлиньих перьев, а нос был сделан из моркови. Медведицы сначала боялись к нему подойти, но затем разломали фигуру и съели гостинцы. После небольшого угощения их ждал полноценный завтрак.

Сергей Истомин
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