Медведицы из Челябинского зоопарка добыли угощение у снеговика и попали на видео

Медведицы Шкода и Забава из Челябинского зоопарка добыли угощение у снеговика

Медведицы Шкода и Забава из Челябинского зоопарка добыли угощение у снеговика и попали на видео. Ролик опубликован на странице зоопарка во «ВКонтакте».

Снеговик был украшен бусами из перепелиных яиц, в руках у него был букет из павлиньих перьев, а нос был сделан из моркови.

Медведицы сначала не осмеливались подойти к «гостю» — на записи видно, что они некоторое время ходят вокруг фигуры, осторожно обнюхивая ее. Затем они превратили ее в кучу снега и съели угощение, а потом разрыли остатки в поисках новых.

В комментариях к публикации представители зоопарка уточнили, что сразу после небольшого развлечения с угощением Шкода и Забава получили полноценный завтрак.

Ранее сообщалось, что 1 марта в Челябинском зоопарке бурый медведь по кличке Малыш вышел из зимней спячки. После пробуждения он попытался достать из-под снега свою любимую игрушку (резиновую шину), но ему не хватило сил, чтобы расчистить ее. Тогда хищник решил подкрепиться и начал искать под снегом вкусности.