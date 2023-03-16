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16:47, 16 марта 2023Наука и техника

Регулярный недосып увеличил риск закупорки сосудов ног

European Heart Journal-Open: сон менее пяти часов в день увеличил риск закупорки сосудов

Фото: Сhristopher Lemercier / Unsplash

Ученые из Каролинского института в Стокгольме (Швеция) пришли к выводу, что регулярный недосып (сон менее пяти часов в день) увеличивает риск закупорки сосудов ног (тромбоэмболия нижних конечностей) на 74 процента. Результаты работы описываются в статье, опубликованной в журнале European Heart Journal-Open.

Ранее была обнаружена корреляция между недостаточным количеством сна и ишемической болезнью сердца, которая, как и тромбоэмболия, вызвана закупоркой кровеносных сосудов. Кроме того, проблемы со сном являются одной из самых распространенных жалоб у пациентов с тромбоэмболией.

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В новом исследовании авторы изучили более 650 тысяч человек в двух этапах. Сначала специалисты проанализировали связь продолжительности сна и привычкой спать днем с риском закупорки сосудов нижних конечностей. Затем были рассмотрены генетические факторы для проведения менделевской рандомизации, которая позволяет установить причинно-следственные связи.

Наблюдательный анализ, включавший в себя исследование 53 416 взрослых, показал, что сон менее пяти часов в сутки практически вдвое (на 74 процента) увеличивает вероятность возникновения закупорки сосудов ног по сравнению с семью-восемью часами сна. Дальнейшие исследования 156 582 и 452 028 человек подтвердили это: короткий сон был связан с увеличенным риском тромбоэмболии, а само заболевание было связано с повышенной вероятностью недосыпа.

При этом анализ состояния здоровья 53 416 взрослых, которые спят в течение восьми или более часов за ночь, выявил, что их шансы на диагноз тромбоэмболии нижних конечностей возрастают на 24 процента по сравнению с семью-восемью часами сна. Этот вывод также был подтвержден в другом эксперименте, включающем исследование 156 582 и 452 028 человек. Однако объяснить это явление причинно-следственными связями не удалось. Аналогичные результаты были для группы дневного сна: риск был на 32 процента выше по сравнению с теми, кто не дремал.

Ученые подчеркивают необходимость новых исследований, чтобы проследить, что именно вызывает взаимосвязь долгого сна и сна днем с закупоркой сосудов ног.

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Елена Апазиди
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