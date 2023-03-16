Шольц назвал Украину центральной темой обсуждений на заседании Евросовета

Шольц: ситуация на Украине будет центральной темой обсуждений на заседании Евросовета

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ситуация на Украине будет центральной темой обсуждений на заседании Европейского совета на следующей неделе. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает ТАСС.

Во время выступления с правительственным заявлением в Бундестаге он также напомнил, что Берлин оказывает Киеву политическую, финансовую, военную и гуманитарную поддержку. Канцлер пообещал, что ФРГ продолжит делать это, пока не отпадет необходимость.

Ранее Шольц предположил, сколько времени продлится конфликт на Украине. На встрече согражданами в Котбусе, федеральная земля Бранденбург, он заявил, что конфликт может затянуться на долгое время.

