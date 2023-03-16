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11:36, 16 марта 2023Мир

Шольц назвал Украину центральной темой обсуждений на заседании Евросовета

Шольц: ситуация на Украине будет центральной темой обсуждений на заседании Евросовета

Фото: Imago / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ситуация на Украине будет центральной темой обсуждений на заседании Европейского совета на следующей неделе. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает ТАСС.

Во время выступления с правительственным заявлением в Бундестаге он также напомнил, что Берлин оказывает Киеву политическую, финансовую, военную и гуманитарную поддержку. Канцлер пообещал, что ФРГ продолжит делать это, пока не отпадет необходимость.

Ранее Шольц предположил, сколько времени продлится конфликт на Украине. На встрече согражданами в Котбусе, федеральная земля Бранденбург, он заявил, что конфликт может затянуться на долгое время.

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Варвара Кошечкина
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