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18:18, 16 марта 2023Мир

В МИД указали на важность коммуникации с США из-за инцидента с БПЛА

Захарова заявила о важности коммуникации с США в связи с инцидентом с БПЛА

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Россия считает важным сохранение открытых каналов коммуникации с США в связи с инцидентом с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) над Черным морем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат указала, что Москва не стремится к конфронтации с Вашингтоном и выступает за прагматичное сотрудничество в интересах народов двух стран. «Но при этом эти интересы умеем защищать», — заключила Захарова.

14 марта западные СМИ распространили сообщение о столкновении американского БПЛА и российского истребителя над акваторией Черного моря. Позднее в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал беспилотник MQ-9 производства США.

В военном ведомстве указали, что дрон летел с выключенными транспондерами и нарушил границы района режима использования воздушного пространства около Крымского полуострова. БПЛА двигался в направлении госграницы России.

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Виктория Кондратьева
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