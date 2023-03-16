В США признали поражение из-за дипотношений Ирана и Саудовской Аравии

American Thinker: в США признали «ошеломляющее поражение» из-за Саудовской Аравии и Ирана

Возобновление дипотношений между Ираном и Саудовской Аравией стало ошеломляющим поражением для США. Оно угрожает их влиянию на Ближнем Востоке и во всем мире, признал обозреватель издания American Thinker Томас Лифсон.

«Шокирующие новости о том, что Китаю удалось убедить двух заклятых врагов — шиитский Иран и суннитскую Саудовскую Аравию — возобновить дипломатические отношения в рамках сделки, которая была согласована в Пекине, стали для Америки ошеломляющим поражением», — заявил журналист.

По словам Лифсона, если Саудовская Аравия не является надежным партнером США в вопросе «сдерживания» Ирана и налаживания отношений с Израилем, то все планы Вашингтона насчет баланса сил на Ближнем Востоке пошли прахом.

Автор статьи также отметил, что престиж Америки, а также восприятие влияния Штатов в мире резко ухудшились, хотя «наши пропагандистские СМИ делают все возможное, чтобы американская общественность не догадывалась об этом».

Триумф Китая на Ближнем Востоке, где он вытеснил США, является одним из главных признаков катастрофы, которую спровоцировала администрация президента Джо Байдена, считает Томас Лифсон.

10 марта сообщалось, что Иран и Саудовская Аравия подписали соглашение о возобновлении дипотношений и в ближайшее время планируют открыть в странах диппредставительства. Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани и советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид аль-Айбан вели примирительные переговоры с 6 по 10 марта. В итоге Тегеран, Пекин и Эр-Рияд подписали совместное заявление после нескольких дней обсуждений в Пекине.