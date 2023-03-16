В Совфеде призвали создавать условия для возвращения уехавших россиян

Вице-спикер Совфеда Косачев призвал создавать условия для возвращения уехавших россиян

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев призвал создавать условия для возвращения покинувших страну россиян. С таким заявлением он выступи в ходе брифинга на площадке «Россия сегодня», передает РИА Новости.

По его словам, российское общество должно оказывать содействие возвращению на родину тех, кто в какой-то момент испугался. Сенатор призвал не принимать коллективных решений в отношении уехавших граждан, а также не ставить на них «штампы».

Косачев указал на необходимость индивидуального подхода к каждому случаю, так как подавляющее большинство покинувших страну граждан не совершали необратимых действий, которые бы превращали их в изгоев и оппонентов государства.