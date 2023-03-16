Снайпер ВСУ ранил российского пограничника из винтовки

Снайпер ВСУ ранил российского пограничника в Белгородской области из дальнобойной винтовки

Снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранил российского пограничника в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, пограничник был командирован под Белгород из Калининграда. Украинский снайпер попал ему в ногу с расстояния 1500 метров из дальнобойной западной винтовки.

Сейчас российский военнослужащий находится в госпитале под наблюдением врачей. Позицию снайпера накрыли ответным огнем из артиллерии.

Ранее ФСБ сообщила об артиллерийском ударе по диверсантам из Украины на Брянщине.