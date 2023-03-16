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11:11, 16 марта 2023Силовые структуры

Снайпер ВСУ ранил российского пограничника из винтовки

Снайпер ВСУ ранил российского пограничника в Белгородской области из дальнобойной винтовки

Фото: Bernat Armangue / AP

Снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранил российского пограничника в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, пограничник был командирован под Белгород из Калининграда. Украинский снайпер попал ему в ногу с расстояния 1500 метров из дальнобойной западной винтовки.

Сейчас российский военнослужащий находится в госпитале под наблюдением врачей. Позицию снайпера накрыли ответным огнем из артиллерии.

Ранее ФСБ сообщила об артиллерийском ударе по диверсантам из Украины на Брянщине.

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Владимир Шарапов
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