Акции убыточного швейцарского банка взлетели

Акции Credit Suisse после рекордного обвала выросли на 40%

На открытии торгов в четверг, 16 марта, акции банка Credit Suisse резко выросли после рекордного двухдневного падения — к закрытию предыдущего дня котировки поднялись на 40 процентов. Об этом свидетельствуют данные Швейцарской биржи SIX Swiss Exchange.

В верхней точке стоимость ценных бумаг Credit Suisse достигала 2,25 швейцарского франка за штуку. На момент написания материала рост скомпенсировался до 17 процентов, акции торговались на уровне 2,1 франка.

Параллельно с восстановлением котировок швейцарского банка поднялись и ведущие европейские индексы: индекс европейского банковского сектора Stoxx 600 вырос на 3 процента, а котировки отдельных крупных банков — Societe Generale и Deutsche Bank, значительно потерявшие в стоимости 15 марта, — на 4 процента.

Бурным ростом котировки отреагировали на заявление Национального банка Швейцарии о переводе около 50 миллиардов швейцарских франков (53,7 миллиарда долларов) на спасение Credit Suisse. Банк получит не только кредит на указанную сумму, но и доступ к «краткосрочному механизму поддержки ликвидности» Центробанка. Эти меры организация назвала «решительными действиями для упреждающего укрепления своей ликвидности».

Кредитная организация обратилась к ЦБ за помощью после падения акций до исторического минимума 14 и 15 марта. Проанализировав запрос, ЦБ страны и служба надзора за финрынками (Finma) сделали вывод, что банк не нарушил нормативы капитала и ликвидности для системно значимых банков, писал Bloomberg.